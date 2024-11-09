［J１第36節］湘南 １−１ 札幌／11月９日／レモンガススタジアム平塚11月９日、降格圏の19位に沈む北海道コンサドーレ札幌は、12位の湘南ベルマーレと敵地で対戦。スコアレスで迎えた50分に先制点を献上するも、59分に駒井善成が同点ゴールを決めてドローに持ち込んだ。J１残留に望みを繋ぐ勝点１を掴んだ。だが、欲しかったのは勝点３だ。「すぐにコメントをするのは簡単じゃない。今、この結果を受けていろんな感情がある