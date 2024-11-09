黒色のツイードのセットアップを着こなし、香水が映えるように持たれたポージングは洗練された雰囲気で、かつて子役として大活躍した“まなちゃん”とは違う、凛とした大人の表情だったーー。6日、有名ファッション誌「VOGUE JAPAN」に登場したのは女優・芦田愛菜だ。「芦田さんは、高級ブランド・DIORのフレグランス『ミス ディオール ブルーミング ブーケ』のアンバサダーとして、同ブランドの衣装を身につけて出演しました