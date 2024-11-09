陸上男子１００メートルでパリ五輪代表のサニブラウン・ハキーム（東レ）が９日、米国の練習拠点への出発前に羽田空港で取材に応じた。アンバサダーを務める来年９月の世界選手権東京大会は「もちろん金メダルを目指す」と誓った上で「大会を経て陸上界、スポーツ界として前進していければ」と述べた。２０２２、２３年は世界選手権で決勝に進んだが、今夏のパリ五輪は９秒９６の自己ベストを出しながらも準決勝敗退。好調だっ