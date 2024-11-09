■かが屋 加賀翔が『ラヴィット！』オフショットを公開し、佐久間が反応 【写真】かが屋 加賀翔公開の『ラヴィット！』オフショット／Snow Man佐久間大介の反応 11月9日のTBS『夜明けのラヴィット』放送終了後に、かが屋の加賀翔がX（旧Twitter）に 「#夜明けのラヴィット」 とハッシュタグをつけ『ラヴィット！』集合オフショットを公開。それを引用する形でSnow Man佐久間大介も 「まーーじで死ぬほど笑った夜