【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「緊張感のある中、やり甲斐のある挑戦が出来ました」（遠藤昌巳） KANA-BOONが1月9日の20時に公開の『FLASH THE FIRST TAKE』に初登場し、「ソングオブザデッド」を披露。 「ソングオブザデッド」は2023年9月にリリースされ、アニメ『ゾン100～ゾンビになるまでにしたい100のこと～』のオープニングテーマに起用。ストリーミング再生数4,000万