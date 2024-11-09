2024年11月9日正午前から乗用車1台が函館IC付近の片側1車線の道路をふさいでいる影響で、通行止めとなっていましたが、19時40分現在、全区間が通行止め解除となりました。【通行止め解除】・函館江差自動車道 木古内IC～函館IC間 両方向・函館新外環状道路 函館IC～赤川IC 両方向・函館新道 函館IC～七飯大川IC 下り線