バンダイナムコグループのBANDAI SPIRITS（バンダイスピリッツ、東京都港区）は、同グループの通販サイト「プレミアムバンダイ」内の「e-BANPRESTO」から、映画「ゴジラ」に登場するアイテムをかたどった「東宝怪獣シリーズ オキシジェン・デストロイヤー ぬいぐるみ」の予約受付を2024年11月3日にはじめた。発送は25年6月の予定。全長約62cmのビッグサイズゴジラに対抗する兵器「オキシジェン・デストロイヤー」が、1/1スケールの