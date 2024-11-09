WBC1次リーグ、チェコ戦の4回途中で降板し、死球を与えたウィリー・エスカラ（5）に謝りながらベンチに戻る日本先発の佐々木朗希（右端）＝2023年3月、東京ドーム佐々木朗希（ロッテ）の米大リーグ挑戦に、昨年のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で対戦したチェコ代表もエールを送った。佐々木の剛速球を脚に受けながら、プレーを続行して観衆を沸かせたエスカラは「すごくうれしいニュース。彼が米国で成功してくれる