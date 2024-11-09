■第317回日本体育大学長距離記録会兼第12回NITTAIDAI Challenge Games（9日、日体大横浜健志台キャンパス陸上競技場）女子800m日本記録保持者（1分59秒93）の久保凛（大阪・東大阪大敬愛高2）が3000mに出場し、8分59秒74で5位に入った。スタートのやり直しを2回行い始まった3000mは、外国人選手に引っ張られるレース展開となった。久保は昨年行われた同大会では第2集団の先頭で走り、自己ベストを約6秒更新する9分17秒78の4位でゴ