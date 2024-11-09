VC長野トライデンツは8日、今季から入団したオポジット（OP）のウルリック・ボ・ダールの負傷離脱を発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 ウルリックはデンマーク出身でスペインのプロリーグなども経験してきたOP。第4節までチームの主力として活躍していたが、2日（土）に行われたウルフドッグス名古屋戦との大同生命SV.LEAGUE MEN第4節GAME1にてサーブの着地の際にケガを負い、3日（日