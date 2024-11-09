【湘南−札幌】前半、ゴールを狙う湘南・福田＝レモンＳ◆湘南１−１札幌湘南は２試合を残してＪ１残留が確定。ＦＷ福田翔生（２３）は「みんなのために戦った結果。湘南はもっともっと上に行ける。高みを目指していきたい」と熱情をほとばしらせた。本能のストライカーはこの日も魅了した。最大の見せ場は前半終了間際だ。エリア内から逆足で芸術的な弧を描くも、ポストを直撃。「俺も入ったと思ってちょっと喜ぶ準備してた」