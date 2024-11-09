家族の人数が多いと、服を片づけてもすぐに汚くなりがち。しかし、家族6人で住むMさんは「小さなルール」をつくって、6人分の服を集約するクローゼットを実現しました。ここではMさんの収納例とともに、ものが多くてもきちんと片づけられるコツを紹介します。家族6人分の服を「1か所」に集約。定数以上は持たない！広島県の3LDKのアパートで暮らす、40代のMさん。クローゼットには夫婦と子ども4人の服を1か所にまとめて管理してい