愛知県名古屋市・栄を拠点に活動するアイドルグループ・SKE48の8期生として活躍する井上瑠夏の1st写真集（11月13日（水）発売）のタイトルが、SKE48の総合プロデューサーを務める秋元康が考案した「僕から先に言わせてくれ」に決定し、先行カットが公開された。 SKE48 井上瑠夏 1st写真集「僕から先に言わせてくれ」   本作は、井上の地元である、熊本県でロケを敢行。自らのキャッチフレーズでは、「火の国熊本からやってき