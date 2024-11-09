元ＡＫＢ４８の福留光帆（２１）が「週刊プレイボーイ」（集英社）最新号のグラビア企画に登場。健康的な笑顔と美ボディを披露している。 【写真】「週プレ」で魅力を解放した福留光帆 福留は2003年10月22日生まれ、兵庫県尼崎市出身。身長153センチ。元AKB48・チーム8のメンバーで２２年7月に同グループを卒業。ほぼニート状態だった半年前にＹｏｕＴｕｂｅ番組「佐久間宣行のNOBROCK TV」へ