自分が作った料理を目の前で食べて「美味しい」と言ってくれて喜ばない人はいないだろう。『三ツ矢先生の計画的な餌付け。』（松本あやか/ぶんか社）は、料理を食べる楽しさ、食べてくれる人の存在の愛おしさを描くBL漫画だ。【漫画】本編を読む異動により女性向け雑誌の編集部に配属された編集者の石田はある日、怪我をした担当編集者の担当代理としてコラムの原稿を受け取りに有名料理研究家・三ツ矢の家へ行く。そこで振る