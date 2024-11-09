◆男子プロゴルフツアー三井住友ＶＩＳＡ太平洋マスターズ第３日（９日、静岡・太平洋Ｃ御殿場Ｃ＝７２６２ヤード、パー７０）首位と５打差の１１位から出た石川遼（カシオ）は６バーディー、１ボギーとこの日最少の６５をマークして、通算８アンダーで首位と１打差の２位に浮上した。第２ラウンドではパッティングに苦しんだが、この日は見事修正。「自分でラインが１本ずれたと思っていたのが、その通りになっていた」とミ