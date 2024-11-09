中国の鋼材輸入量、１０月は前月比３・２％減広西チワン族自治区防城港市にある柳鋼防城港製鉄所。（ドローンから、防城港＝新華社記者/何程）【新華社北京11月9日】中国鋼鉄工業協会が8日に発表した10月の鋼材輸入量は前月比1万8千トン（3.2％）減の53万6千トン、平均輸入価格は1トン当たり92.5ドル（5.5％、1ドル＝約153円）上昇の1767.4ドルとなった。1〜10月の累計輸入量は前年同期比64万5千トン（10.1％）減の572万1千トン