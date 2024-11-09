俳優・小栗旬が代表取締役社長を務める「トライストーン・エンターテインメント」が、初のファン感謝祭イベント『Tristone Fan Fes 2025 〜UNDOKAI〜』を埼玉・さいたまスーパーアリーナで2025年3月15日に開催する。それに先立って、4チームのキャプテンがチームメンバーを決めた会議のダイジェスト動画が9日、公式ホームページ内で公開された。【画像】チームメンバーとして応援も！各種座席表イベントでは、同事務所所属アー