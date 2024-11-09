漫才コンビ、さや香の新山と石井が、テレビ朝日のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「動画、はじめてみました」の人気番組「納言薄幸のやさぐれ酒場」に登場。新山が実は高学歴であることを明かした。２０２３年のＭ−１グランプリでラスト３組による最終決戦に進出したが、伝説のネタ「見せ算」で３位に終わったことが、逆に話題になった。そんな２人のうち、ボケの新山は「おとんがめちゃくちゃ怖かった。厳しくて」という。「勉強