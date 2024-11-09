日本サッカー協会（JFA）は9日、柏レイソルDF関根大輝（22）を日本代表に追加招集することを発表した。日本は7日に最新メンバーを発表していたが、選出されていたDF谷口彰悟（シント＝トロイデン）が8日の試合中に負傷。アキレスけん断裂の重傷とも伝えられている。その中で、先月の代表シリーズで初招集されたものの2試合ともベンチ外だった関根が再び呼ばれることとなった。パリ五輪代表の関根は、本職はサイドバックながら身長