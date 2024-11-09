日本サッカー協会は９日、８日に負傷したＤＦ谷口彰悟の代表不参加を発表した。代わりにＤＦ関根大輝（柏）が追加招集された。谷口は８日のメヘレン戦で前半１０分に左足首付近をおさえて倒れると、同１３分にピッチを退いて交代。試合後にマズ監督は谷口のアキレス腱断裂を示唆し、地元紙ＨＢＶＬは今季絶望の可能性を指摘した。関根は初選出された１０月のサウジアラビア戦（２〇０）とオーストラリア戦に引き続き招集。前