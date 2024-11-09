日本サッカー協会は9日、15日と19日に行われる「FIFAワールドカップ26アジア最終予選（3次予選）」に臨む日本代表のメンバー変更を発表した。ここまで3バックの中央でフル出場を続けていたシント・トロイデンのDF谷口彰悟がケガのため不参加となり、柏レイソルのDF関根大輝が追加招集された。谷口は8日に行われたジュピラー・プロ・リーグ第14節のメヘレン戦に先発出場したものの、左足首付近を痛めて負傷交代。試合後、指揮