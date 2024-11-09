お笑い芸人発掘番組『マイナビ Laughter Night』（TBSラジオ毎週金曜深0：00）の第10回チャンピオンライブが9日、東京・有楽町のよみうりホールで開催。お笑いコンビのめぞん（吉野裕介、原一刻）がマイナビ賞に選ばれ、賞金20万円を獲得した。【写真】喜び爆発！優勝した瞬間のかが屋ライブ終了後、めぞんの2人は報道陣の取材にも対応。原は、「今年の『M-1グランプリ』の2回戦で敗退してから、ずっと悔しい思いをしていた