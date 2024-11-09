【モデルプレス＝2024/11/09】歌手の工藤静香が9日、自身のInstagramを更新。手料理を披露し、反響が寄せられている。【写真】工藤静香、プロ級手料理公開◆工藤静香、手料理公開この日、工藤は3層のカラーが美しいゼリーを公開。写真では、3回に分けて液体を注ぎゆっくりと調理をしていく様を載せている。これらの写真を受けて、ファンからは「綺麗なゼリー」「美味しそうで美しい」「手作りすごい」「美味しいに違いない」「作っ