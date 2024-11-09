仕事終わりにコウに待ち伏せされていた柚羽さん。「話がしたい」と言われ困惑します。そして、里奈さんが帰宅すると、家に柚羽さんの姿はありませんでした…。Aiさん（@mayai260）が描くエッセー作品『ハイスペック旦那から逃げました』第52話をごらんください。 ©Ai ©Ai ©Ai ©Ai ©Ai ©Ai ©Ai 仕事おわり、コウに待ち