◇フィギュアスケートグランプリ(GP)NHK杯〈9日、国立代々木競技場第一体育館〉フィギュアスケートのNHK杯男子フリープログラムが行われ、日本の鍵山優真選手が300.09点で優勝。大会連覇を果たしました。前日のショートプログラムではすべてのジャンプを成功させ、105.70点で首位発進。フリープログラムは、演技冒頭の4回転フリップを転倒します。それでも、続く4回転サルコウではGOEの加点3.74と高い完成度で着氷。4回転トー