熟練の技の実演や作る体験を通じて、ものづくりの楽しさを伝える「県技能まつり」が、9日から鹿児島市で始まりました。 「県技能まつり」には建築や土木、造園などの団体や県内の職業能力開発施設から26団体が参加しています。 会場にはビニル管の水道管を使った水てっぽう作りや長方形のミニ畳作り、和裁など各団体の技術を活かした体験コーナーがあるほか、県内の職業能力開発施設の紹介ブースも設けられま
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