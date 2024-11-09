◆第１０３回全国高校サッカー選手権富山県大会・決勝▽龍谷富山２−０富山東（９日、富山県総合運動公園陸上競技場）富山県大会の決勝が行われ、龍谷富山が２−０で富山東に勝利し、初の全国高校選手権（１２月２８日開幕、国立競技場ほか）出場を決めた。前半１３分に、右ＳＢの村西琉斗（２年）が相手ＧＫのこぼれ球を豪快に決めて先制。同２７分にはＣＢ海老椋太（２年）が、ＦＫからのボールをヘディングで押し込んで試合の