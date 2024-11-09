Ｊ１鹿島の主力としてＪリーグ草創期を彩り、現在は鹿島のクラブアドバイザーを務めるジーコさん（７１）の現役引退３０周年を記念したセレモニーが９日、本拠地カシマスタジアムでの名古屋戦前に行われた。同じくクラブＯＢのレオナルドさんも登場し、ゴール裏からは２人の「レジェンド」へのコールが響いた。自身の歩みを振り返る映像を見詰めたジーコさんは「３０年間、自分の全てをここ（鹿島）に置いている」としみじみ。