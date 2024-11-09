北海道・函館中央警察署は2024年11月9日、函館市に住む会社員の男（40）を住居侵入と窃盗の疑いで逮捕しました。男は今年7月5日午後6時ごろから午後11時ごろまでの間、無施錠の窓から函館市内に住む男性（27）の部屋に侵入し、室内にあった現金83万円を盗んだ疑いが持たれています。警察によりますと、男性の部屋は2階建てアパートの1階にあり、男尾は無施錠の窓から侵入したということです。男は10月29日にも、函館中央署管