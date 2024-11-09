男子フリー演技する鍵山優真＝国立代々木競技場フィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ第4戦、NHK杯最終日は9日、東京・国立代々木競技場で行われ、女子は世界女王の坂本花織（シスメックス）が今季世界最高の合計231.88点でGP2連勝を果たし、計6戦の総合6位までで争うファイナル（12月・フランス）に進出した。ショートプログラム（SP）フリーともに1位でGP通算8勝目。千葉百音（木下アカデミー）が212.54点で2位、