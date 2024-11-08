【モデルプレス＝2024/11/08】韓国の7人組ガールズグループ・Billlie（ビリー）が、10月16日に約1年7ヶ月ぶりに7人の完全体で「Billlie the fifth mini album『Of All We Have Lost』」をリリース。モデルプレスでは、カムバックを記念したインタビュー連載を7日よりスタートする。※毎日18時配信【写真】Billlie、美スタイル際立つ衣装でパフォーマンス◆Billlie、1年7ヶ月ぶりに完全体でカムバック2021年11月10日に韓国でデビュ