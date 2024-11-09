JRAは9日、第49回エリザベス女王杯（GI、芝2200m）の前日最終オッズを発表した。レガレイラ（牝3、美浦・木村哲也厩舎）が単勝1.9倍で1番人気、ホールネス（牝4、栗東・藤原英昭厩舎）が単勝8.9倍で2番人気。以下、シンティレーション（牝5、美浦・池上昌和厩舎）が単勝10.4倍で3番人気、シンリョクカ（牝4、美浦・竹内正洋厩舎）が単勝12.1倍で4番人気。 ■オッズ傾向からも今年は波乱十分 過去10年、1番人気が【2.