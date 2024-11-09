スケートボード女子パーク初代五輪女王の四十住さくら（22）が9日放送のフジテレビ「ジャンクSPORTS」（土曜後5・00）に出演。「スポーツ山あり谷あり」の企画で、五輪競技になる前の苦しい時代を振り返りった。また、元サッカー女子日本代表の澤穂希さん（46）、体操女子で東京五輪銅メダルの村上茉愛さん（28）ら先輩アスリートにアドバイスを求める場面もあった。四十住は「五輪種目になるまで練習場が全くなくて」と回想。