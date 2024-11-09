【ニューヨーク＝小林泰裕】トヨタ自動車は８日、２０２４年末までのメキシコへの累計投資額が３４・５億ドル（約５３００億円）に上ると明らかにした。米国のトランプ次期大統領はメキシコから輸入される自動車に高関税を課すと示唆しており、今後の投資への影響が懸念される。トヨタのメキシコ法人が７日、メキシコ当局にこれまでの投資内容を説明した。トヨタは０２年にメキシコに進出。３４・５億ドルは北部バハ・カリフォ