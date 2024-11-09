女優でタレントの蒼井そらが8日に自身のアメブロを更新。卵巣嚢腫と卵巣の摘出手術をすることになったと報告した。【映像】蒼井そら 夫&息子たちとの家族ショット6日のブログで、蒼井は前日に入院して同日に手術を受けることを明かし、大きな病院で精密検査をした結果「卵巣嚢腫が48mmと大きくなっていること」が判明したと説明。7日のブログでは、無事に手術が終わったことを報告し「痛い痛いって震えながら病室に運ばれ