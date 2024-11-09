大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の第5節GAME1が9日（土）に行われ、国立代々木競技場第二体育館にて東京グレートベアーズとジェイテクトSTINGS愛知が対戦した。 今回の試合は、今勢いに乗る2チームが直接マッチアップする注目の一戦。ホームで迎える東京GBは、歴代最多となる11,599名の入場者数を記録した前節のサントリーサンバーズ大阪戦とのGAME1で、フルセットの末に劇