岸壁エリアに多種多様な店が並んだ「横浜港大さん橋マルシェ２０２４」＝９日、横浜市中区神奈川県内や全国各地の名産品などを集めたイベント「横浜港大さん橋マルシェ２０２４」が９日、横浜港大さん橋国際客船ターミナル（横浜市中区）の山下公園側岸壁で始まった。同ターミナルの主催で、１０日まで。今年は２日間で約８０店舗が出店。普段は立ち入りができない岸壁エリアに、県内で取れた野菜や手作りのチョコレートのほか