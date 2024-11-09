猫の可愛い仕草や姿を見ると、心が落ち着きますよね。猫との暮らしは変化しない日々を"愛おしい毎日"に変えてくれます。ひとりで暮らしていた著者のとみたさんは、とある日”ねこ”に出会い新しい家族が増え、それまでの生活よりか暖かい日々を過ごせるようになりました。元動物病院で勤務していた著者ならではの視点で描かれる猫との日常に「わかる〜！」と共感すること間違いなし！ 猫の可愛らしさを実感させてくれる、癒