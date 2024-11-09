指揮官は心中複雑ながらも夢の挑戦を後押しした。ロッテが９日、佐々木朗希投手（２３）のポスティングシステムによるメジャー挑戦を容認することを発表。これを受け、吉井理人監督（５９）は「チームとしてはもちろん、とても痛い」と本音を吐露しながらも「ただ自分も米国でプレーをしたことがあるので、気持ちはものすごく分かる。キャンプのブルペンで初めて目にした彼の投球は、野茂英雄を初めて見た時以来の衝撃だった。