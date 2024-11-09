囲炉裏道具のオンラインショップ「囲炉裏本舗」を運営する「ちろり」はオンラインショップにて、11月６日より 「囲炉裏ぼっち」 の販売を開始。 囲炉裏ぼっちは室内で気軽に楽しめる木製（タモ集成材）の小さな囲炉裏。アルコールを燃料としており、煙はなく、臭気もほとんどないので、室内で気軽に楽しめます。付属のハンガーを装着すると、ケトルや鉄瓶、鍋を掛けることもできます。 ↑癒しの美炎で湯沸かし炎を楽しみながら一