小さくて個性豊かな可愛いハムスターに毎日メロメロ！ごはんを食べる時も遊びたい時も、ハムスターはいつも全力！ 大胆だけどたまに臆病な一面が垣間見える「みたらし」、アグレッシブで職人気質の「えだまめ」、食いしん坊でおっとりさんの「はむお」。個性的なハムスターと暮らす著者・遊ハちさんは、可愛いハムスターたちが見せる予測できない行動の数々に毎日クギ付けです。自由気ままに過ごすハムスターの「可愛い＆あ