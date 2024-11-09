◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３６節湘南１―１札幌（９日・レモンＳ、観衆１万２６００）湘南はホームで札幌に１―１で引き分け。ＭＦ福田翔生は２トップの一角でフル出場。０―０の前半４６分、ＭＦ田中聡の縦パスから左足で狙いすましたシュートは左ポストに直撃した。「俺も入ったと思って、ちょっと喜ぶ準備をしてました（笑い）。１個合うか合わないかなんで、合わせるように次は決めたい」と振り返った。マンツーマンで