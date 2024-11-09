小泉成器は、簡単操作で煮込み、カレーなど多彩な料理が楽しめる「IHグリルなべ（KIH-1413/K）」の販売を開始しました。 本製品は揚げる、焼くはもちろん、ワンタッチで煮込みやカレーまで楽しめます。6段階の加熱モードと保温機能付き。揚げ物は7段階（約140~200℃）で調節が可能です。鍋を取り外して本体をIHクッキングヒーターとしても使用できるのも便利。 ↑シンプルで使いやすいマグネットプラグ式   ↑ガラス天面で