陸上女子８００メートル日本記録（１分５９秒９３）保持者の久保凛（東大阪大敬愛高２年）が９日、横浜市の日体大健志台陸上競技場で行われた日体大長距離競技会兼ＮＩＴＴＡＩＤＡＩＣｈａｌｌｅｎｇｅＧａｍｅｓの３０００メートルに出場し、日本高校歴代８位の８分５９秒７４で日本人トップの５位になった。昨年１１月の同競技会でマークした９分１７秒７８の自己ベスト記録を約１８秒も大幅に更新した。８００メートル