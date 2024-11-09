◆ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２４日本―チェコ（９日・バンテリンドーム）侍ジャパンの戸郷翔征投手（巨人）がロッテ・佐々木朗希投手のポスティングシステムによるメジャー挑戦にエールを送った。佐々木とは昨年３月のＷＢＣで共闘。この日ロッテが右腕のメジャー挑戦を容認したことを発表した。戸郷は「本人がメジャーに行きたいというのを僕らも知っていましたし。朗希の活躍はすごい楽しみですし、また会う機会が