◆ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２４日本―チェコ（９日・バンテリンドーム）プレミア１２を控えた侍ジャパンの強化試合、チェコ戦のスタメンが発表された。試合は１９時開始予定。日本のスタメンは以下の通り。１番・左翼桑原（ＤｅＮＡ）２番・二塁小園（広島）３番・中堅辰己（楽天）４番・一塁牧（ＤｅＮＡ）５番・三塁栗原（ソフトバンク）６番・右翼森下（阪神）７番・ＤＨ佐野（Ｄｅ