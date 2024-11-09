テレビ朝日アナウンサーの公式ＳＮＳが９日までに更新。下村彩里アナウンサーと斎藤ちはるアナウンサーの２ショットをアップした。インスタグラムで「下村アナの＃癒しの時間は？」という質問に対し、「同期と一緒にいる時間に癒されています私のどうでも良い話もいつも大爆笑しながら聞いてくれる斎藤アナの優しさにどれ程救われているか」と同期の斎藤アナとのエピソードを披露した下村アナ。「この日は偶然！色