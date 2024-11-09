9日正午前、名古屋市千種区の中華料理店で火事があり、2階建ての店舗が全焼しました。当時は営業開始前でケガ人はいませんでした。消防によりますと、火事があったのは千種区今池5丁目の中華料理店で午前11時40分ごろ、店の関係者から「厨房の天ぷら油に火が入った」と119番通報がありました。消防が出動して消火にあたり、火はおよそ5時間半後に消し止められましたが、2階建ての店舗が全焼です。警察によりますと、出火当