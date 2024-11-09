メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県飛騨市河合町の小学校で9日、児童が歌舞伎を披露しました。 飛騨市河合町はかつて地歌舞伎が盛んで、河合小学校では毎年地域学習の一環で5・6年生が地元の保存会の人から歌舞伎を学んでいます。 9日は「河合っ子座公演」と題し、「弁天小僧浜松屋店先の場」という演目を披露しました。 武家の娘になりすました弁天小僧が、呉服屋に乗り込み大金をまきあげようとする話です。 子ど